Leonardo Daniel regresa a trabajar tras su complicado estado de salud por su contagio de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Leonardo Daniel asegura haber recibido una nueva oportunidad de vida luego de superar su contagio de Covid-19, mismo que lo mantuvo al borde de la muerte en terapia intensiva hace algunos meses.

“Los que estamos aquí tenemos una maravilla, los que son supervivientes o sobrevivientes o como le quieras decirle, de Covid, hay que disfrutar cada instante que tengas adicional, porque te vuelven a poner el taxímetro, entonces está padrísimo esto”, dijo con una gran sonrisa el actor entrevista para el programa Hoy.

Durante su regreso a los foros de televisión como parte del elenco de la telenovela “Vencer el Pasado”, el artista de 66 años, señaló que esta ha sido la mayor lección que le ha tocado enfrentar en su vida.

“Yo creo que sí, yo creo que depende mucho de tu actitud, para algunos será una tragedia, para otros creo que es un regalo que te da la vida, así de ‘órale, otro ratito’. (Es una advertencia) de tomarse un poquito más en serio las cosas, y más en serio en cuanto a que sí hay una cosa como la pandemia pues le tomas la responsabilidad que debes de tomarle”, explicó.

Para finalizar, Leonardo Daniel envió un mensaje de prevención a toda la población. “Tenemos una oportunidad de estar bien, que debemos de cuidarnos, que ahorita que están cambiando los semáforos ¡qué bueno!, pero no bajar la guardia, aunque tengas las vacunas tenemos que estar cuidadosos porque eso no se va a ir, eso no se va a acabar”.