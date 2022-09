Leonardo Aguilar mata a víbora venenosa y se hace un accesorio con su piel

CIUDAD DE MÉXICO.- Leonardo Aguilar en los últimos años se ha convertido en uno de los cantantes juveniles del Regional Mexicano más queridos por parte del público que lo ha apoyado a lo largo de su carrera musical.



Cada vez con más frecuencia el cantante ha hecho apariciones públicas por distintos programas, sobre todo ha podido captar la atención de miles de fanáticas en el tour de ‘Jaripeo Sin Fronteras’.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, el hijo menor de Pepe Aguila reveló que mató a una víbora venenosa, debido a que corrían riesgo sus mascotas de que fueran lastimados por el animal



Es por eso que Antonio Aguilar decidió raptar el peligroso animal y rehusar su piel de una manera “original”, incluso muchos de sus fanáticos se quedaron boquiabiertos con su creatividad para adornar su sombrero.

Vi que era venenosa y la maté para cuidar a mis perritos” relató el joven.



En la publicación el cantante mostró el paso a paso de cómo utilizó la piel para su sombre, primero se coloco guantes y comenzó abrir la piel de la vibóra para después ponerla a secar.



Por último Antonio lo que hizo fue colocar la piel sobre un accesorio de su sombrero, para después poner a su alrededor con el fin de que resaltara a la hora de ponérselo, una idea muy original aunque muchos usuarios no estuvieron de acuerdo de que privara la vida del animal.





Estos son los lujos que se da Pepe Aguilar a él y asu familia



Pepe Aguilar gracias a su trabajo ha podido darse muchos lujos y ofrecerle una buena vida a sus hijos, por lo menos así lo manifesto en su visita a Nashville donde se hospedó en uno de los hoteles más lujosos de la zona a lado de Ángela y Leonardo.

El padre de Ángela Aguilar reveló ante los medios: "no gasto en mujeres, no gasto en drogas, no gasto en juego. Yo gasto nada más que en mí: hoteles, comida, familia" sus fanáticos quedaron impactados con su sinceridad.