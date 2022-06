Lele Pons sorprendió a sus fanáticos con el cambio físico que tuvo estos dos últimos meses

ESTADOS UNIDOS.- Lele Pons ha hecho una larga trayectoria en el medio del espectáculo, donde gracias a su sentido del humor ha podido mantenerse en el gusto de sus millones de seguidores.



La influencer se ha dejado ver en sus redes sociales como una de las más activas y transparentes, sobre todo a la hora de hablar de aquellas “inseguridades” que pueden surgir por la “perfección” que se muestra en redes sociales.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, Lele publicó un video en el que hizo evidente los cambios físicos que ha tenido en los últimos meses gracias a sus hábitos alimenticios y rutinas de ejercicio.



La también cantante reveló que desde hace dos meses decidió mantener un entrenamiento personalizado que consistió hacer ejercicio diariamente además de cuidar cada una de sus comidas.

2 months ago VS. Now thank you @dianamaux for being the best trainer! exercise 6 times a week, a strict meal plan, cellulite massage, and rest! Its about maintaining a healthy life style!” se puede leer en la publicación.