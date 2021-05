Lele Pons celebra a la música y el amor con nuevo sencillo “Al Lau”

CIUDAD DE MÉXICO. – Lele Pons, reconocida celebridad de internet, cantante, modelo, comediante y youtuber mexicana, se ha vuelto tendencia una vez más, pues acaba de estrenar su sencillo titulado “Al Lau”, el cual habla sobre “lo bello de las relaciones imperfectas”.



En entrevista con EFE, la cantante reveló lo bueno que le ha traído la música y lo mucho que ha crecido con las distintas experiencias a lo largo de los años.



La música me trajo amor, eso es una cosa, pero algo que me dio la música, que no me dieron las redes sociales, fue la paciencia y entrar en el mundo tradicional”, aseguró la youtuber en la entrevista.