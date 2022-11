Lele Pons aparece mostrando sus celulitis a lado de Guaynaa

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue en el 2015 cuando Lele Pons comenzó su carrera en los medios digitales a través de la aplicación de Vine, donde publicaba videos de comedia en los que captó impacto entre millones de seguidores.

Desde entonces la ‘influencer’ se ha caracterizado en ser una de las más risueñas y queridas por parte del público, que continuamente apoya su carrera prueba de ello fue que hace poco su trabajo fue reconocido por Forbes.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Lele Pons publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se le puede ver a lado de su prometido el cantante Guaynaa, quien se le pudo ver sonriendo frente a la cámara.

La también cantante aparece en traje de baño mostrando sus piernas con celulitis, mientras que el reguetonero la abraza, al parecer ambos disfrutando de un día soleado en la alberca.

Do do do do” escribió la influencer.