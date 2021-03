Lejos de Hollywood, cerca de Netflix

Tijuana, BC.- Los actores Alejandro Nones y Eugenio Siller, están literalmente con juguete nuevo en sus manos, sus personajes dentro del thriller “Quién mató a Sara” que se estrena este 24 de marzo, son un parteaguas en sus carreras.

Ambos en la historia llevan el apellido Lazcano, Rodolfo y José María respectivamente, los dos implicados según la trama a descubrir en la muerte de la hermana de Alex Guzmán, que da vida Manolo Cardona.

“Lo que me atrapó fue trabajar con Netflix, por esa gran exposición que tiene y hacia dónde te lleva, Netflix es el parteaguas de la carrera de cualquier actor”, recalcó Nones, quien en algún momento de su vida deseó estar en Hollywood.

Pero además de esa gran oportunidad, los personajes que les tocaron, también implican un reto en el caso de Alejandro Nones, dijo, fue bastante complejo tanto mental como corporalmente.

“Es un regalo la verdad tener un personaje así, o he aprendido que el trabajo previo hace una diferencia, y el partirte el alma como actor, llenando espacios y explorando lo que no sientes, y donde no importa nada, es ahí donde encuentras la diferencia y da resultados como este”, consideró Nones.

El actor venezolano de 38 años de edad, dijo en entrevista virtual, siempre ha manejado personajes que pueden resultar tan seductores físicamente, pero que su forma de ser hace que el espectador lo odie.

“Hay un halo de eso, sobre todo porque he tenido algo que la imagen que tiene la gente al inicio mía es diferente a lo que soy y es algo que me pasa muy seguido donde se quedan con el personaje.

“Pero soy otro, realmente, mi esencia es diferente, pero en ese sentido sí puede ser muy parecido a Rodolfo, que no soy lo que aparento, este personaje es muy intenso, con mucho conflicto interno” dijo Nones.

Por su parte, Siller, a quien de joven su personaje lo interpreta Polo Morín, puntualizó que Chema es distinto a los perfiles que había tenido en las novelas, como el guapo, el niño que todo lo tiene, y ahora esta además es homosexual, aguerrido y noble.

“Chema es alguien que viene a enseñarnos que a pesar de hayas pasado por tormentas negras y no hayas tenido la mejor de las vidas, si practicas el amor propio puedes llegar a ser feliz, y número dos es un personaje de reto, porque nunca había interpretado un personaje así”, describió Siller.

También muestra su felicidad de estar en Netflix y el que su trabajo llegue a 190 países en 8 idiomas que lo hace llegar mucho más allá que la Meca del Cine.