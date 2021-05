Legendario show de The Rolling Stones en Brasil será relanzado en julio

TIJUANA, B.C.- La gran euforia que vivió Rollings Stone al brindar un concierto en la playa de Copacabana, Brasil, verá la luz a través de la remasterización del disco “A Bigger Bang Live” este próximo 9 de julio.

La agrupación británica liderada por Mick Jagger ofreció este espectáculo frente a 1.5 millones de personas, uno de los conciertos gratuitos más grandes de la historia.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Fue el 18 de febrero de 2006 cuando quedó registrado este acontecimiento histórico; un momento crítico en la historia del Rock 'n' Roll.

Casios millones de personas se acercaron a ver el recital en febrero de 2006.

La placa completa del concierto ha sido remezclada, reeditada y remasterizada para esta edición especial que incluirá varios formatos como DVD, SD Blu-ray, DVD + 2CD, SD Blu-ray + 2CD, 2DVD + 2CD Deluxe, 2SD Blu-ray + 2CD Deluxe, 3LP y 3LP de color limitado.

En este video se puede apreciar como Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts disparan toda su energía ondeando banderas brasileñas y británicas mientras se mece en el atardecer tropical.

Con una puesta en escena y gráficos destacados, este concierto completamente restaurado y remasterizado de su gira mundial "A Bigger Bang" ahora incluye cuatro temas inéditas.

Esto son: “Symphaty For The Devil”, “Wild Horses”, “You Got Me Rocking”, “Happy” y “Rough”.