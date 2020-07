Lea Michele cerró su Twitter tras desaparición de Naya Rivera

TIJUANA, BC.- Luego de la repentina desaparición de Naya Rivera, varios ex compañeros de la actriz que formaron partel del elenco de la exitosa serie de Fox, "Glee" escribieron mensajes de aliento en redes sociales para que la encuentren con vida.

Curiosamente, la única que no lo hizo fue Lea Michele, quien tuvo el papel protagónico y estuvo varios años compartiendo escenas con Naya.

Los fanáticos se dieron cuenta de esto y por eso la cuestionaron a través de Twitter, pidiéndole que al menos hiciera una mención al respecto.

Lea Michele, quien interpretó el papel del personaje 'Rachel Berry' decidió cerrar su cuenta ante los comentarios y presiones por parte de los fanáticos y usuarios de la plataforma.

El motivo: hace no mucho tiempo, Naya escribió en su libro 'Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up' cómo fue su relación con su compañera durante el rodaje de 'Glee': "A medida que el personaje de 'Santana' (el que interpretó Naya) fue pasando de ser secundario a tener cada vez mayor protagonismo y tiempo en pantalla , creo que a 'Rachel' -quiero decir, Lea- no le gustó compartir los flashes".