"Le vamos a tener que sacar los ojos": Cómo quedó ciega Alejandra Beffer, la mujer que acusa a Chabelo de pedir "rapidines"

CIUDAD DE MÉXICO.-Alexandra Beffer ha hecho polémicas confesiones en contra de Chabelo, pues luego de ofrecer una entrevista a la revista TVNotas, la actriz aseguró que Xavier López le pidió un favor sexual para estar en su programa.

La famosa de 50 años está por estrenar su programa ‘Anecdotario de una ciega’ en su canal de YouTube, donde narrará sus historias y anécdotas sobre situaciones que le han tocado vivir, ya sean divertidas o tristes.

Alexandra también contará en su canal una historia que ha callado por años: el acoso sexual del que fue víctima por parte de Chabelo.

¿Cómo quedó ciega?

Beffer fue una famosa actriz y conductora de radio.

Las solteras del 2 fue el programa que la llevó a estrellato. Ahí interpretaba a Lorena, una chica punk de los años ochenta.

Cuando trabajada en Radio Fórmula, reveló que un día estando leyendo un libreto sintió que se le movieron las letras.

"De plano, como palos chinos, y me pregunto ¿qué pasa? Entonces dices es vista cansada, te ponen unas gafitas y asunto arreglado", fue lo que le declaró al periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa El minuto que cambió mi destino.

Sin embargo, el problema fue mucho más grave. Al consultar al oftalmólogo, éste le dice que tiene sus córneas opacas, como las de un pescado.

Me hacen unos estudios muy complejos, muy dolorosos y caros. Cuando me entregan los resultados, me ve la doctora y me dice: "sabes qué, sus ojos se están muriendo -porque no tienen células- y en el momento que se mueran se los vamos a tener que sacar"", comentó en la entrevista.