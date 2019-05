Le responde ex a Frida Sofía: 'Sabe el gran hombre que perdió'

Christian Estrada, ex novio de Frida Sofía, dio replica a los reclamos que ha hecho la hija de Alejandra Guzmán sobre su cercana relación con la cantante a pesar de que ellos finalizaron su romance.

El joven modelo aprovechó la entrevista de Televisa Espectáculos para explicar que, contrario a lo que se piensa, no le gusta darse a conocer por esta situación.

No tengo nada que decir de Frida, igual le deseo lo mejor, escuché que dijo que quería fama, es un tema que ya ni quiero tocar, quiero que me quiten la etiqueta de ex novio de Frida Sofía”, manifestó.