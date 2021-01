Le prohibieron la entrada a Televisa a famoso ex conductor de “Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO.- Es bien sabido que el acceso a las instalaciones de Televisa San Ángel es muy restringido y sólo ingresan las personas que se encuentran en la lista de empleados vigentes o invitados, aún así y sean las grandes estrellas.

Esta situación tan bochornosa de que los dejen afuera si no traen invitación la han experimentado algunos famosos y esta vez le tocó al ex futbolista regiomontano Arturo Carmona, quien el año pasado prestó sus servicios como presentador en el matutino “Hoy”, reveló Alex Kaffie.

En su columna Sin Lisonja, el periodista de espectáculos comentó que sus fuentes le habían dicho que Carmona iba a cobrar lo que le correspondía por haber laborado al lado de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, pero no lo dejaron pasar.

El lunes llegó muy bañado y perfumado a Televisa ¡pero oh sorpresa NO dejaron que penetrara (sin albur)! Su intención era ser el primero de la fila en la caja de Televisa San Ángel (que abre a las 9 de la mañana), por eso se presentó muy temprano (8:20 a. m), ¡pero de nada le sirvió!, pues las empleadas del área de ingresos no le permitieron entrar. "Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder, por lo tanto aunque insista no puede pasar"”, escribió.