"Le pagué a Karla Panini por un acostón", asegura Felipe Silva

La polémica que involucra a Karla Panini, Karla Luna y Américo Garza parece no tener fin, en esta ocasión por las declaraciones hechas por Felipe Silva, un empresario quien supuestamente organizó varias giras de Las Lavanderas.

Silva, quien trabajó durante tres años con las comediantes, aseguró que en alguna ocasión pagó por tener un encuentro íntimo con Karla Panini.

En una entrevista para el programa Chismorreo de Multimedios, Silva reveló algunos detalles de la época en la que convivió no solo con Panini, sino también con Karla Luna, Óscar Burgos y Américo Garza.

"Fui el unico empresario que por tres años recorrió toda Baja California y Sonora (con ellas)", comentó.

Según el empresario, Las Lavanderas eran “explotadas en su momento por Oscar Burgos y Américo Garza”.

Comenzó a trabajar con ellas alrededor de 2011 y se dio cuenta que les pagaban “una miseria”.

En exclusiva @MiguelDiazTV habló con empresario que trabajó por varios años con las Lavanderas y esto fue lo que dijo ⬇ pic.twitter.com/PRwRD5YIie — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 19, 2020

Se refirió a Garza como una persona “déspota que engañó siempre a Luna”, pues dijo que él se daba cuenta de cómo Garza se salía de la habitación de Luna o simplemente pedía habitaciones separadas.

También reveló que Las Lavanderas llegaron a cotizarse en 400 mil pesos por fecha e incluso en alguna ocasión llegó a pagar 500 mil por una presentación.

Garza le pedía que firmaran un contrato según el cual solo había cobrado 150 mil pesos, que depositara dinero a diversas cuentas y el resto “se lo daba en la habitación de Panini, quien estaba en paños menores, en batita”.

Pero las declaraciones más sorprendentes del empresario fueron acerca de un encuentro íntimo que habría tenido con Panini.

“Como caballero lo voy a decir: yo tuve un encuentro, no quiero decir amoroso porque nunca la amé, pero yo tuve un encuentro sexual con Karla Panini a través de dinero ecónomico, yo le pagué a Karla Panini porque tuviéramos un ‘no me olvides’, un ‘acostón’, un algo”

“Muchos no se atreven a decirlo, yo no tengo nada que perder. A final de cuentas a mí me consta”, añadió.

El empresario artístico Felipe Silva confiesa públicamente que el pagaba US 5 mil, por mantener relaciones sexuales con Karla Panini, cuando las llevaba de gira. “Como caballero yo lo voy a decir, yo tuve un encuentro sexual con Panini a cambio de dinero. pic.twitter.com/ngn0nb2FA8 — Raúl Brindis (@raulbrindis) May 20, 2020

Informó que su pago eran de 5 mil dólares debido a que la ex comediante tenia viajes a Estados Unidos y "quería llevar dinero para comprarse algunas cosas".

También dijo que Karla Luna le comentó que Garza llegó a deberle más de tres millones de pesos.

“En la penúltima, última llamada me decía: ‘¿tú crees mi Silva que estoy necesitando un medicamento que me cuesta casi 220 mil y Américo me debe casi tres millones y medio de pesos?’. Américo es una persona canalla, las explotó a más no poder y se quedó con todo, esa es la gran verdad”, señaló Silva.

Después de que se dieran a conocer las polémicas declaraciones del empresario, en La Columnaria se dijo que Panini podría emprender acciones legales.

Al parecer, Panini procederá legalmente contra Miguel Díaz, el reportero que dio a conocer la entrevista con Silva y a la persona de la que tomó como verídica su declaración, pues no le dieron el derecho de réplica antes de dar a conocer la nota.

Las declaraciones del empresario no son las únicas que han circulado alrededor de Karla Panini y Américo Garza.

La conductora Fabiola Martínez confirmó que fue amante de Garza cuando él ya tenía una relación con Panini, algo de lo que ella misma se percató.

En declaraciones a Chisme No Like, Martínez definió a Panini como “una loca, ella está loca, está enferma y es mala, así la describo. (Es una) loca, se hace en su cabeza su propia historia. No tiene límite, va jurarte, va a hablar de Dios, me juró por su padre que no andaba con Américo”.