¿Le mandaron invitación?: Jennifer Garner estaba de compras en Sam's mientras Ben Affleck y JLo se casaban

ESTADOS UNIDOS.- El fin de semana tuvo lugar la segunda boda de Jennifer López y Ben Affleck en una finca ubicada en Savannah, Georgia. A diferencia de la primera celebración en Las Vegas, en esta hubo una gran lista de invitados, entre los que destacaron varias celebridades.

Sin embargo, llamó la atención que no hayan estado presentes Cassey, el hermano de Ben, ni Jennifer Garner, la madre de los tres hijos del actor. Pero, ¿la invitaron a la boda?

De compras en Sam's Club

De acuerdo con Hollywood Life, la actriz sí fue invitada personalmente a la boda de suexposo, cosa que JLo apoyó completamente. Sin embargo, la actriz declinó la invitación por motivos de trabajo.

Una fuente cercana a la estrella de 13 Going On 30 señaló: "Jennifer Garner está trabajando mucho en un proyecto en Texas y no asistirá a la celebración de la boda, pero ha aceptado totalmente que sus hijos estén allí y es realmente positiva en general sobre todo el asunto".

La boda duró tres días, mientras tanto, Jennifer Garner fue vista haciendo compras el sábado por la tarde en un Sam’s Club de West Virginia. La actriz estaba acompañada de su novio John Miller y su papá, William Garner, informó Quién.

Ella fue amable con los fanáticos que se acercaron, e incluso aceptó tomarse fotos con algunos de ellos.