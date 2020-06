¿Le encuentran a Eugenio Derbez una hija no reconocida?

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Podría ser que Eugenio Derbez tenga una hija no reconocida?, muchos de los usuarios de Tik Tok comenzaron a pensar en ello luego de que se hiciera viral una joven que aseguran tiene un parecido sorprendente al actor.

Después de darse cuenta que estaba recibiendo muchos comentarios, Lupita Medina, nombre de la joven, publicó un video en donde hace comparación de sus fotos con las de Eugenio, logrando así que el parecido fuera más que claro.

“Dicen mis amigos que me parezco mucho a Eugenio Derbez”, se limitó a escribir la usuaria de la red social en la descripción de la publicación.

Claro que los comentarios no se hicieron esperar: ‘’Mmm, yo ya estuviera pidiendo mi participación en los Derbez en Marruecos 2 jaja’’, ‘’Pues ese vato se ve que le encantaba tener hijos de diferente mujer, jajaja que no te extrañe’’, ‘’No por favor, otro Derbez ya no por favor’’, se leía en algunos de ellos.

Cabe señalar que usuarios de Tik Tok han comenzado a etiquetar a los miembros de la familia Derbez, sin embargo, ninguno ha comentado nada al respecto, ni siquiera el mismo Eugenio.