Le dicen "retrógrada" a conductora de Venga la Alegría tras opinar sobre prenda de vestir

Luego de que la marca Gucci lanzara una prenda de vestir similar a un vestido, pero para hombres, la conductora de Venga la Alegría, Anette Cuburo hizo un comentario que fue duramente criticada en redes sociales.

Durante una pasarela de moda que se realizó en el programa matutino de TV Azteca donde Anette es presentadora, la mujer hizo dijo que “los hombres deben vestirse como hombres y las mujeres como mujeres”, refiriéndose a la prenda de vestir de Gucci que tenia cortes y colores semejantes a un vestido.

El vestido Gucci para hombre, se supone que debe gustar por ser creado para combatir los estereotipos. Mientras más lo veo, menos me gusta, a pesar de que es igual a los que usaban mis hermanas, a quienes quiero mucho, en los sesentas. https://t.co/6ErGzJxfqH

A pesar de que los demás conductores se centraron en “lo horrible” que se ve el traje y lo barato que luce, Anette Cuburo se centró en los roles de género que desde siempre se le han puesto a la ropa, por lo que le llovieron cientos de críticas.

Los hombres se tienen que vestir de hombre y las mujeres de mujer. A mí no me gusta un hombre por más moda que sea su vestidito. Aunque sea Brad Pitt, no saldría con él”, expresó la presentadora.