¿Le dan el anillo a Britney Spears?

ESTADOS UNIDOS.- Rumores señalan que Britney y Sam Asghari se han comprometido luego de que ella apareciera en el estreno de "Once Upon a Time in Hollywood" con un anillo de diamantes en la mano izquierda.

Spears combinó la sortija con un vestido midi rojo de Nookie, un collar de diamantes a juego y pendientes de botón.

Spears y Asghari, de 25 años, compartieron fotos de pareja en Instagram, sin embargo, no hablaron sobre el diamante que sostiene Brit en su mano.

Is Britney Spears engaged?! The singer wore a large diamond ring on THAT finger at the #OnceUponATimeInHollywood premiere! ��https://t.co/s8639N42Pz pic.twitter.com/TCS0OOhz50 — Access (@accessonline) 23 de julio de 2019

La cantante y el bailarín han estado saliendo desde finales de 2016 después de conocerse en el set de su video musical "Slumber Party".

Antes de salir con Asghari, Spears dijo en un segmento de "Carpool Karaoke" en el "Late Late Show con James Corden" que era poco probable que alguna vez se volviera a casar.

"Puedo besar a alguien", dijo. "Pero no me voy a casar con nadie, no. "Ya no creo en el matrimonio".

En 2004, Spears se casó brevemente con su amigo de la infancia Jason Alexander, pero el matrimonio fue anulado después de 55 horas. Luego se casó con Kevin Federline de 2004 a 2007, con quien comparte dos hijos, Sean, de 13 años, y Jayden, de 12.