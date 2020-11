Le bajan lo intensa a Cardi B

CIUDAD DE MÉXICO.- Belcalis Marlenis Almánzar, mejor conocida como Cardi B, fue sorprendida por su hija cuando grababa un video de alta carga sensual. Al ver que Kulture Kiari Cephus, de dos años y medio entraba a la habitación, hasta el rostro le cambió a la rapera estadounidense.

Fue tan espontáneo el suceso que Cardi B lo tomó con filosofía y posteó el video en su cuenta de Instagram escribiendo "I can't even be sexy In peace" (ni siquiera puedo ser sexy en paz), logrando casi 16 millones de reproducciones.

Apenas el pasado mes de octubre, cuando celebró su cumpleaños, Cardi B protagonizó una polémica entre sus seguidores al publicar, dice que por error, una imagen donde muestra los senos y ella está en un estado inconveniente; en aquella ocasión, fue tal la presión de la gente en redes sociales, que tuvo que salir a aclarar el asunto.

Sobre el video donde su hija interviene, la artista recibió varios comentarios, entre ellos destacando: "¡¡¡Ella es tan preciosa!!! Estoy rodando por el suelo porque esto es increíble. ¡¡Por cierto, la expresión de tu rostro no tiene precio!!!".