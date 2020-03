Laura Zapata responde a quienes aseguran que se quiere parecer a Thalía

Laura Zapata sigue causando furor con su más reciente cambio de imagen; sin embargo, algunos detractores la acusaron de hacerse esta transformación para parecerse a Thalía.

En entrevista para el programa Hoy, la reconocida villana de las telenovelas dio replica a estos comentarios y sin miramientos contestó: “bueno, Thalía se parece a mí, porque yo soy la mayor”.

Al preguntarle si este tipo de comentarios le molestan, Zapata dijo: “por qué me va a ofender, a mi ya no me ofende nada, ya estoy un poco más allá del bien y del mal”.

Sobre si Thalía ya le comentó algo de su nuevo aspecto, Laura explicó: “No sé, no he hablado con ella, pero yo me imagino que sí”.

Finalmente, al preguntarle cómo hizo las paces con Thalía tras las diferencias que tuvieron por la manutención de su abuela, la actriz destacó: “Cuando una persona recapacita y dice oye, recapacito y quiero hacer esto, quiero tender lazos, y quiero tender puentes, pues dices qué padre, bienvenida, yo también”.