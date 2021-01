Laura Zapata podría ser demandada por clausura de asilo donde vivía su abuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que clausuraran el asilo donde vivía la abuela de Laura Zapata, Eva Mange, lugar en donde recibió malos tratos, las familias de los inquilinos del inmueble se han mostrado molestos con la actriz, es por eso que incluso piensan demandarla, algo que mencionó el representante de los familiares de dicho lugar.

Ernesto Cisneros, vocero de los familiares del asilo, otorgó una entrevista a la periodista Ana María Alvarado, la cual fue retomada por el programa Sale el Sol. En dicha entrevista, Cisneros aseguró que Laura Zapata está realizando un “circo”.

Explicó que los familiares de los inquilinos del asilo tienen la opción de contratar alguna enfermera de manera externa, algo que realizó Laura Zapata.

“Todos los familiares tenemos derecho de contratar externa o internamente a una enfermera o cuidador. En el caso de esta señora contrató una compañía externa, a una enfermera. La enfermera tenía la obligación de hacer un reporte diario, mismo que por ordenes de esta mujer se lo saltaban, nadie podía checar a la viejita (Eva Mange), la causante de todo esto es la enfermera, el asilo no tiene nada que ver”.

El vocero comentó que los familiares están pensado en demandar a Laura Zapata por los daños que ha ocasionado.

Laura Zapata se defiende

Tras las declaraciones del representante de los familiares de los inquilinos del asilo, Laura Zapata reaccionó y se defendió de los comentarios en su contra. En una entrevista para Venga la Alegría, la actriz mencionó que no le importa la opinión de las demás personas, ya que está defendiendo a su abuela.

“Me van a denunciar penalmente, hay un representante de los otros inquilinos y decían que las otras familias estaban molestas conmigo. Yo no voy a actuar para que me quieran o no me quieran, yo voy a actuar conforme a derecho de la salud y preservar la vida de mi abuela”, declaró la actriz.