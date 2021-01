Laura Zapata pide oraciones por su abuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Zapata recurrió a sus fans para que se unan en oración por su abuela, Doña Eva Mange, quien está a punto de cumplir 103 años de edad.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la actriz de telenovelas reveló que la salud de su abuela ha estado mermada en los últimos días.

“Amigos de la prensa y amigos en general, desde ya les digo que estoy festejando los 103 años de mi adorada abuela, la señora Eva Mange Márquez”, comenzó.

Desafortunadamente ha sufrido una merma en su salud y yo me encuentro en este momento atendiendo este asunto para determinar el motivo de la disminución de su salud", continuó.

Aunque dice que su abuela se encuentra estable, aún así pidió que todos enviaran sus buenas vibras y oraciones para su pronta recuperación.

“Agradezco su interés, no les he podido contestar por esto, no puedo hacer entrevistas en este momento, pero yo los tendré al tanto. Ella afortunadamente está bien, les pido una oración por ella y por mí”, indicó.

Laura no dio detalles de qué clase de enfermedad o padecimiento es el que perjudica a su abuela en estos momentos.

Hace pocos días la actriz reveló que comenzaría un aislamiento de varios días para estar lista para el cumpleaños 103 de la señora Eva.