Laura Zapata pide ayuda para encontrar concentrador de oxígeno para su abuelita

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Zapata continúa al pendiente de la salud de su abuela, Eva Mange, luego de que descubriera la mala situación de higiene y salud en la que se encontraba en la Casa de Reposo y desde entonces no ha parado de compartir su molestía a través de redes sociales.



En su cuenta de Twitter, mencionó a sus seguidores que se ha mantenido al lado de su abuelita desde que se enteró de la situación, y que incluso ha recibidio amenazas para que abandone el asilo donde se encuentra su abuelita.



Sin embargo en su más reciente publicación, solicitó el apoyo de los usuarios para ayudarla a encontrar un concentrador de aire, ya que el lugar en el que se encuentra no tiene las posibilidades de brindarle dicha atención a doña Eva Mange.

"Buenos días. Requiero de un concentrador de oxígeno pues el que tiene mi Abuelita requiere de ser calibrado !!! Y la dueña del Asilo me dice que ellos “no tienen ni para renta, ni venta, por no ser hospital ni tienda”... pendiente !!!", detalló en su perfil.



De inmediato los tuiteros comenzarón a compartirle listas de proveedores de tanques de oxígenos, pero la actriz señaló que había llamado, pero no había obtenido respuesta satisfactoria.

Incluso uno le mencionó que ella podía hacerlo, sin necedidad de comprar nada, y respondió: "No lo puedo hacer yo, se está activando la alarma del concentrador de oxígeno de mi Abuelita, no quiero que en algún momento deje de funcionar. Aquí en la Residencia de adultos mayores no tiene ni concentrador, ni tanque de oxígeno, dice la dueña NO SON TIENDA NI HOSPITAL", señaló.