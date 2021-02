Laura Zapata llama ‘gusano’ a Gustavo Adolfo Infante tras pleito con su abogado

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Laura Zapata salió en defensa de su abogado luego de la pelea que sostuvo con Gustavo Adolfo durante una entrevista en vivo, por el tema de su abuelita Eva Mange.

La hermana de Thalía no tuvo empacho en llamar al conductor de espectáculos ‘gusano’, mientras se refirió a su abogado Carlos Cuenca como un ‘señorón’.

A través de su cuenta de Twitter, la primera actriz escribió: El gusano es un gusano !!! Mi abogado es un señorón @carloscuenca10 Doctor en derecho y maestro de la Universidad. Se pone a los mequetrefes en su lugar en cinco minutos. No me interesa ni verlo !!!.

En la última emisión del programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Cuenca vía zoom, pero al no responderle sus preguntas como quería, empezó una discusión con él, por lo que fue duramente criticado en redes sociales e incluso conductores de espectáculos.

El titular De Primera Mano, le cuestionó si era Thalía o Laura Zapata la que pagaba los servicios de Eva Mange en el asilo, y al conocer la respuesta se molestó, iniciando una discusión que poco a poco fue subiendo de tono.

Laura Zapata este jueves reaccionó ante esta situación, la cual fue aplaudida por algunos de sus seguidores, quienes le indicaron que los había bloqueado tras criticar su actitud grosera y prepotente en la entrevista con el abogado.

El abogado Carlops Cuenca fue entrevistado posteriormente en Chisme No Like, por Javier Ceriani y Elisa Beristain, sobre la polémica que se desató en De Primera Mano después de que Gustavo Adolfo y él discutieran.

"Tengo 44 años de litigar en materia penal, dicen que en ese tiempo la piel se vuelve dura. He confrontado a muchos periodistas y ellos quieren lo mediático, quieren inducir al que entrevistan a que digan cualquier cosa”, apuntó.

Además el penalista dejo entrever que el periodista es una persona de bajo coeficiente intelectual,con la que no se puede hablar, pues quiere que le respondan lo que él quiere.

“Es lo importante del tema no para que esta persona quiera lucirse, no me sentí cómodo, reconocí en ese momento que no se puede hablar con una persona de bajo coeficiente intelectual y por eso me retire y no le falté al respecto, no hubo comunicación”, puntualizó.