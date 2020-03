Laura Zapata le hizo una petición a sus fanáticos

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Laura Zapata le dijo a sus fanáticos que hay que crear conciencia de lo que está ocurriendo con el brote del coronavirus, catalogado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

Les pidió que si la ven evitar fotografías o abrazos. "No no abracemos, no nos toquemos no me beses, porque existe una pandemia mundial".

Dice que siempre anda protegida con productos para la higiene. Le preocupa que están muy desinformados en México.

Comentó que en el caso de ella ha sido muy conservadora y buena en sus finanzas. Puede sin ningún problema de dejar de trabajar y vivir. "Me preocupa mucho la gente que vive al día, esa es la que menos tiene".