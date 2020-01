Laura Zapata hizo la “britneyseñal” luego de fuertes críticas tras maldecir al nieto de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Laura Zapata hizo la “britneyseñal” luego de despotricar contra el nieto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Miren que lindo mi anillo, y esto es para cambiar de tema”, escribió la mujer para usar de pretexto la ofensa de sacar el dedo a los usuarios de redes sociales.

Y es que miles de personas se indignaron en Internet luego de que la actriz maldijera al nieto de AMLO.

“Malditos todos y su descendencia”, fue el fuerte mensaje que escribió Zapata. Por ello, le llovieron miles de críticas y memes, los cuales fueron contestados por la propia actriz.

Uno de los principales disgustos de la mujer fue que el niño nació en un hospital en Houston, Texas, y no en México, por lo que se quejó de la decisión que se tomó, porque dice que en los hospitales del País no hay equipos para partos, lo que le valió su ira.

Como si eso no fuera suficiente, la hermana de Thalia tuvo que enfrentarse a varios usuarios en las redes sociales que no estaban de acuerdo con sus sugerencias, mientras que otros estuvieron totalmente de acuerdo, pero eso no fue todo, porque la mujer lanzó otra publicación.

Resulta que Laura decidió levantar el dedo hacia todos aquellos que la criticaron y dejó muy claro que prefería cambiar de tema antes que confrontarlos.

"No, bueno, definitivamente Laura es muy mala mentalmente o carece de atención", "La señora ridícula tuvo que pasar por este tipo de cosas para crear controversia y dar de qué hablar y darse publicidad", escribieron los usuarios en las redes sociales.

Ella ya antes se ha peleado con otras artistas como Maca Carriedo, Niurka Marcos y Cinthya Klitbo, entre otras.