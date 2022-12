Laura Zapata dispuesta a trabajar con Thalía

Ciudad de México.- Laura Zapata dejó de tener contacto con su hermana Thalía después de la muerte de su abuela Eva Mange, aunque la artista señaló que su profesionalidad es tanta que no descarta trabajar con su consanguínea.

Aunque la actriz se molestó con la cantante por no haberla defendido cuando Yolanda Andrade la señaló por vivir de los que Thalía le mandaba a Eva para su manutención, eso no impediría que las hermanas trabajaran nuevamente.

Yo soy una actriz y estoy abierta, pues claro, si me llaman y me pagan, y me pagan bien, sí, pues sí. ¡Ay, no importa!, yo no tengo yetaturas, yo no tengo ‘¡ay no, con esta no!’, no, que aguaten vara o ¿qué?, que aguanten la masacre, porque si va a ver tet a tet intelectual, pues ahí les voy”