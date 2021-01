Laura Zapata denuncia amenazas de un acosador anónimo, tras clausurarse el asilo en el que estaba su abuelita

ESTADO DE MÉXICO.- Tras una denuncia pública que realizó Laura Zapata, Thalía y varias personas contra las irregularidades que habían en un asilo de Estado de México donde tenían a su abuelita, la casa hogar fue clausurada y a raíz de ello, Zapata asegura que recibió amenazas.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Laura Zapata denunció el pasado 18 de enero, que su abuela Eva Mange, era víctima de maltrato físico en un asilo de ancianos situado en el Estado de México, en el cual presuntamente pagaban 100 mil pesos de mensualidad.

Según publicaciones en varios medios, la intérprete de “Amor a la Mexicana” y su hermana mayor, habían denunciado que doña Eva Mange no mostraba recuperación alguna y tenía excoriaciones en su cuerpo que visiblemente no eran atendidas por el personal del lugar.

Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables.�� pic.twitter.com/VWu0LGwRCv

Varias personas que tenían a sus familiares en dicha institución también hicieron pública la grave situación y las autoridades realizaron una investigación clausuraron el lugar el pasado miércoles.

"Por fin finalizó la investigación realizada por diferentes instancias que duró todo el día y el resultado fue éste”, escribió Laura Zapata en su Twitter.

Pero este jueves, la villana de las telenovelas publicó en la misma red social que estaba recibiendo amenazas por una persona que no se identificó y que aparentemente tiene a un familiar en el mismo centro, quien le advertía que la metería a la cárcel si le pasaba algo malo a su mamá.

Ya me están amenazando de este teléfono desconocido. (Esta persona) me habló diciéndome que si le pasaba algo a su mamá, que estaba en el asilo, me metía a la cárcel. ¿Yo que tengo que ver en las irregularidades existentes en el lugar, que lo llevaron a esto?...Al parecer, es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando. Qué tal el valiente sin foto y sigue con su redacción inexplicable”, denunció la intérprete.