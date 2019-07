Laura Zapata demandará a Alfredo Adame por difamarla

MÉXICO.- Laura Zapata emprenderá acciones legales en contra de Alfredo Adame, pues considera que las declaraciones del actor ya rebasaron los límites. Y es que, el también conductor, ha asegurado en varias ocasiones que Zapata fingió su secuestro en el 2002 y que él tenía un amigo comandante en la unidad anti secuestro que se le confirmo, que todo se trato de un montaje para sacarle dinero a Thalía.



“Ya su dicho lo tendrá que comprobar en juzgados. Y esto pues es gravísimo porque él tendrá que llamar al famoso policía del que habla, que es el hermano de esta señora Collins”, comento la actriz.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



Respecto a si ya entabló la demanda y si ha conversado con Adame al respecto, Zapata comento.



“No, todavía no, ya empezare la demanda contra esta persona. No pues no tenemos nada que hablar, no es un tema que nos atañe, yo de alguna manera no había querido hablar de este hilacho de engendro, pero ya me canso, habla de la madre de sus hijos, de su cuñada, o sea, es una gente que está muy infeliz con su vida y entonces pues avienta su porquería ¿no?, lo que trae dentro”.



Al ser cuestionada sobre cuando surgió la enemistad entre ambos, Laura supone que fue hace un tiempo, cuando estuvieron en la misma obra de teatro y donde ella le hizo un comentario personal en ese entonces.



“Yo creo que le caí muy gorda un día que llegue y nos sentamos juntos viendo el ensayo y yo le dije ‘Oye ¿que te dicen tus hijos de todo lo malo que hablas de su mamá?, bájale ¿no?, perdóname que me meta en lo que no me importa, pero pobres de tus hijos, los que sufren son tus hijos’, ya sabes cómo soy, entonces yo creo que desde ahí ya no le gusto mucho la cosa”, concluyó.