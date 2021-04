Laura Pons asegura que hay más víctimas de “El Turry” dispuestas a denunciarlo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de interponer una denuncia de abuso sexual contra el locutor de radio y televisión, Arturo “El Turry” "N", la actriz Laura Pons reveló a “Ventaneando” que hay más víctimas del exintegrante del matutino “Hoy” y están dispuestas a denunciarlo.

Hace varias semanas, la joven de 23 años de edad, denunció públicamente al locutor que es la voz en off del programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, por supuesto abuso sexual en su contra cuando ella era menor de edad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En una entrevista que otorgó a TV Azteca, Pons aseguró que no es la única víctima, sino que hay otras jóvenes a las que les hizo lo mismo cuando eran menores de edad y están dispuestas a denunciarlo; incluso, una de ellas la contactó para contarle su experiencia.

Ella me comenta que conoce perfectamente cómo se maneja él. Me dice que eso que hace con las mujeres, de quererse pasar de listo o quererlas llevar a un lugar, se lo hace sobre todo a menores de edad, porque dice que eso se lo ha hecho a menores de edad. No va a llevar a una mujer de 35 años, donde su carácter es distinto, no la puede manipular de ninguna manera”, dijo.

Laura interpuso la demanda contra el locutor en la Fiscalía de Tlalnepantla y platicó cómo fue el proceso y a la situación bochornosa a la que se tuvo que enfrentar por los estudios médicos y sicológicos.

“La valoración médica ya la tuve. Me sentí nerviosa porque son cuestiones muy íntimas, muy delicadas, pero dentro de lo que cabe me sentí tranquila. Ahorita, lo que sigue, es que yo acuda a mi cita, me acaba de llamar la sicóloga para darme la cita mañana (3 de abril)”, detalló.

Hace varios días, la actriz reveló la llamada telefónica que sostuvo con Arturo "N", quien negó el abuso que ella misma denunció ante las autoridades.

“Yo nunca tuve la intención de tener algo contigo, en ningún momento. A un motel no te llevé. Te llevé a fiestas, fuimos a eventos, a inauguraciones”, afirmó el comunicador.