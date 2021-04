Laura Pausini y todos los artistas que cantarán en los Oscar 2021

TIJUANA, B.C.- Celeste, HER, Leslie Odom, Jr., Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sandén y Diane Warren interpretarán las cinco canciones originales nominadas en su totalidad para "Oscars: Into the Spotlight", en la entrega 93 del premio Oscar este próximo domingo 23 de abril.

Una actuación se grabará en Húsavík, Islandia y cuatro en la Dolby Family Terrace del Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Presentado por los actores Ariana DeBose ("Hamilton") y Lil Rel Howery ("Bad Trip"), los 90 minutos de “Oscars: Into the Spotlight" destacarán el viaje de los nominados a la noche más grande de Hollywood.

El espectáculo contará con una aparición especial de DJ Tara y al concluir la edición de los Oscar, la celebración continúa en vivo por ABC con “Oscars: After Dark”, la presentarán los actores Colman Domingo y Andrew Rannells y con entrevistas del crítico de cine Elvis Mitchell.

La edición se llevará a cabo el domingo 25 de abril de 2021 en Union Station Los Ángeles y el Dolby Theatre en Hollywood & Highland Center en Hollywood.