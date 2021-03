Laura Pausini retoma su creatividad gracias a Sophia Loren

Laura Pausini no esperaba que la pandemia le traería uno de los momentos más tristes de su vida, uno en el que tras estar encerrada la tristeza se apoderó de ella y con ello ningunas ganas de cantar o componer nueva música.

"Mi última gira la termine en Italia en el verano de 2019 y en aquel entonces dije que no iba a hacer gira hasta enero de 2020 y después iba a escribir. La pandemia comenzó en enero de 2020 en Italia, ahí estaba grabando con Alejandro Sanz a quien le dije que me hubiera gustado escribir pero no surgía nada y una semana después nos encerraron en casa y desde ahí me pareció que yo no servía más, no sólo el mundo había parado, también mi creatividad, estaba enfocada en cómo explicarle a mi hija lo que estaba ocurriendo", confesó en conferencia de prensa.

Sin embargo la cantante recuerda que fue una llamada en casa de sus padres -a quienes había ido a visitar-, la que le cambió la vida le ha hecho ganar un Globo de Oro y estar nominada a un Oscar por el tema de "Io Si", tema principal de la película de Netflix, "La vida por delante", protagonizada por Sophia Loren y dirigida por Edoardo Ponti, hija de la actriz italiana.

"No me salía nada, no podía escribir, me sentía mal, inutil, una sensación que no deseo a nadie. En verano me fui a donde viven mis padres y ahí recibí la noticia de Sophia Loren y su nueva película y desde aquel momento supe que siempre hay una respuesta para cuando sufro. La canción nació en inglés hasta que me propusieron hacer la canción, me dieron ganas y sentí que ya servía para algo, mi creatividad resurgió", comentó.

Para Pausini haber pasado este preceso hace que su Globo de Oro y su nominación al Oscar sea aún más importante, porque le reafirman la confianza que creía haber perdido, pero también considera que es un triunfo para Italia y para aquellos países que debido a la barrera del idioma en ocasiones quedan relegados de estos premios.

"El hecho de que soy italiana y la canción es en italiano, es muy raro, creo que hay una posibilidad y una belleza al día de hoy, es romper muros, danos manos y estar libres de escuchar una emoción que no tiene idioma. Estoy emocionada por la canción a nivel vocal no es difícil esta canción, pero es una de las canciones que he hecho con más mensaje, sentirse invisibles es algo que muchas gentes viven", dijo.

Aunque desea llevarse la estatuilla dorada, ahora que le regresó la inspiración y la creatividad, Laura se encuentra preparando su nuevo material discográfico en el cual se adentrará en nuevos sonidos, aunque de momento el reggaeton no lo considera, no porque no le guste, sino porque siente que no es un género que se escuche bien.

"Con la pandemia me había bloqueado, llegaron más de 105 canciones a mi oficina y he elegido escuchar todas sin hacer una prebúsqueda de mi equipo, las estoy escuchando sola por las noches, sin saber quién las ha escrito, porque soy vulnerable y a veces escuchando quien las escribió, cambio de idea. Quiero escuchar mi voz cantar pop, rock, balada, no he escuchado trap, pero he elegido nuevos sonidos, no he elegido reggaetón y sí me gusta, pero en mi voz no me gusta como se escucha y quiero probar con otro estilo", añadió.