Laura Núñez arremete contra Manuel José

Laura Núñez, ex manager de José José, explotó en contra del imitador Manuel José, quien asegura que es hijo del fallecido cantante.

Ayer, el Manuel José insistió frente a los medios de comunicación que él es hijo del príncipe de la canción, en el lugar, fue notificado de que tiene una demanda por usurpar la imagen del cantante.

“Eso es lo que ha sido este muchacho, un mentiroso. A mi me da mucho coraje que no diga la verdad, porque yo estuve presente cuando se hicieron la prueba de ADN y él (Manuel José) no se la quería hacer”, aseguró la ex manager.

Laura confesó que cuando recibieron el resultado, ante la inconformidad de Manuel, ella le aconsejó que demandara al laboratorio por una cuantiosa cantidad.

Yo siempre he dicho que este muchacho no quiere ser hijo de José, quiere ser José José, se sienta José José, se siente José José, habla José José, se pone el anillo como José José, se peina como José, se mueve como José”, comentó.

Núñez declaró que ella está feliz de que el joven haya sido demandado por los verdaderos hijos del intérprete de “La nave del olvido”, por usurpación de identidad.

Además, aprovechó para mandarle un mensaje al actor Alejandro Tomassi, quien reveló que estará presente en el próximo concierto de Manuel José y hace unos años aseguró que José José si es padre de él.

“¿Él estuvo en la relación con la mamá de Manuel José y José José? Es la manera en la que te puede contar. Yo le creo al ADN, pero si él estuvo presente, Señor (Alejandro Tomassi): gracias y llévese a este muchachito a su casa, abrácelo, apapáchelo, que ahora no tiene papá”, anotó.