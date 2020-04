Laura G responde a audiencia de “Venga la Alegría” que exige su salida

CIUDAD DE MÉXICO.- La audiencia de los programas de Tv Azteca “Venga la Alegría” y de “Ventaneando” son muy exigentes y constantemente piden la salida de alguno de los conductores.

La víctima de críticas fue Laura G, conductora del matutino, de quien se quejan a diario y exigen que la saquen del programa.

Sin pena y sin “pelos en la lengua” G se defendió y respondió lo que piensa a quienes no la quieren en el show.

“No, la verdad no me molesta, me llama mucho la atención que dediquen tanta energía en escribir esos mensajes, pero no, la verdad no”, contestó cuando uno de sus seguidores le preguntó si le molestan los comentarios que hace la gente.

La regiomontana tiene más de dos años trabajando para la televisora del Ajusco, después de renunciar de Televisa.

Con información de Tv Notas.