Laura G enseña en vivo el sudor de sus axilas y genera reacciones negativas

En uno de los juegos que hacen en el programa "Venga la Alegría", Laura G generó una reacción nada agradable por parte de la audiencia de este espacio televisivo.

En la sección cuando le tocaba su turno en la Guerra de Palabras se equivocó y le tocó ir con "El Verdugo".

En ese momento comentó que tenía las manos sudadas. Alzó su brazo y se levantó el saco para que sus compañeros vieran como su camisa estaba completamente sudada en el área de la áxila.

Varios de ellos reaccionaron ante esto con una expresión de asco y Roger le comentó en pleno programa: "es el mapa de México".

Esto generó los comentarios de algunos seguidores a través del canal de Youtube de VLA: "Yo se que todos sudamos pero weyy ami en lo personal me daría pena andar enseñando menuda manchota de sudor se vio muy repugnante que diga me están sudando las manos o algo así.", "Laura asi o mas corriente, no pude ser !!!!!!!! like para q saquen a Laura".