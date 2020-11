Laura G confirma que tiene Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Los rumores eran ciertos: Laura G confirmó que dio positivo a Covid-19.

La conductora dio la noticia a través de una transmisión en vivo en “Venga la Alegría”, donde le dijo a sus compañeros de programa cómo se enteró de su diagnóstico.

“El domingo fui a trabajar a Venga la alegría, traía un cuadro de alergia muy fuerte, porque ustedes saben que me cambié de casa, entre el polvo y todo yo pensaba que era alergia, así que tomé un antihistamínico para que me la cortara y de forma responsable me fui a hacer la prueba sin que me la pidieran”, dijo la famosa al matutino de Tv Azteca.

“Pensando que iba a salir negativa y que hoy estaría con ustedes en el programa, pero ayer me enteré que estoy positiva, no sé cuánto tiempo tenga positivo porque lamentablemente a veces el virus te da de forma asintomática”, continuó antes de confirmar que ni ella ni su esposo o hijos tienen síntomas.

Siendo una mujer muy activa y que ha trabajado desde la adolescencia, piensa que lo más difícil para ella no será la cuestión física sino la mental.

“Mi batalla va a ser más mental que física (…) Soy una persona que trabaja desde los 13 años y me apasiona mucho mi trabajo y es difícil hacer un descanso, pero bueno, me toca vivir esto, como me decía mi mamá, fluye y lo voy a vivir de la forma más linda, estaré al pendiente de mis hijos, estaré viendo Venga la alegría y me estaré inventando algo para seguir trabajando desde casa”, contó.

Finalmente, agradeció el cariño y apoyo de sus fans, y pidió que tomaran sus precauciones.

Laura G se une a la lista de integrantes de “Venga la Alegría” que han contraído el coronavirus, junto a Kristal Silva, Patricio Borghetti, Brandon Peniche, “El Capi” Pérez, Flor Rubio y Ricardo Casares.