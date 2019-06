Laura Flores se quiere operar los senos

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Flores confesó que con la llegada de la menopausia le han crecido los senos, a tal grado que quiere operarse, pero ¡para reducírselos!



La actriz está sorprendida porque sus nenas aumentaron una copa, algo que aún le parece increíble.

"Yo le eché pleito a mi ginecólogo, le dije 'espera, no me he puesto más', yo me puse las bubis en el 92 y ahorita tengo más.



A mis amigas menopáusicas les pregunto '¿oye, te crecieron con la menopausia?' y todas me han dicho que sí y yo cuando me puse fue talla C y ahorita estoy en D", dijo.



La también cantante de 55 años dará vida a "Soledad" en la serie "Juntos, El Corazón Nunca se Equivoca", la cual se estrenará el 23 de junio y añadió que terminando de grabar se va a quitar una talla de los pechos.



"Está muy grandote (su busto), cuando se acabe la novela me voy a quitar un poquito, porque me creció mucho con la menopausia, no lo puedo creer, y las pompas también.



"Las pompas son naturales, están muy grandotas, pero así son, con la menopausia todo cambia", añadió.