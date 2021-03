Laura Flores confiesa que se arrepiente de posar en PlayBoy a pesar de que “no enseña de más”

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Flores confesó que una de las cosas que se arrepiente de haber hecho en su carrera es posar para la revista PlayBoy, ya que su hija María sufrió bullying en su escuela y eso le partió el alma.

La cantante y actriz Laura Flores, fue entrevistada en el programa de YouTube del periodista Michelle Rubalcava, donde habló sobre los momentos más importantes de su vida y su carrera, y de las decisiones que tomó en su juventud y de las cuales ahora se arrepiente.

Fue en septiembre de 1991, que Laura Flores salió en la portada de la revista para caballeros más famosa del mundo, Play Boy, y aunque asegura que no hizo desnudos totales y quedó encantada con las fotografías, hubiera preferido no haberlas realizado.

En PlayBoy, salgo desnuda, pero no se me ve nada; sin embargo, salí en PlayBoy y, entonces, eso a la larga… pasaron los años y en el 2010, aproximadamente, le hicieron bullying a mi hija María, en la secundaria, y le enseñaron las fotos de su mamá en PlayBoy”, dijo.

La presentadora de “Las 5 Mejores”, del canal Tlnovelas, destacó que en esa época ella era muy joven, no tenía hijos y no sabía si los iba a tener algún día, por lo que tomó la decisión sin medir las consecuencias a largo plazo, ya que lo que quería era alcanzar el éxito en su carrera artística.

“Como me hubiera gustado no hacer estas fotos porque me dolió en el alma que a mi hija le hicieran bullying. Le dije: ‘Mi amor, te ofrezco una disculpa porque, sin querer, te estoy faltando al respeto y estoy provocando que unos hijos de su tal por cual te estén haciendo bullying con unas fotos…”, explicó.

Laura aseguró que su hija no se enojó con ella, pero sí se sentía avergonzada de que le hicieran burla por las fotos de la revista y se sentía acorralada por no saber actuar ante el acoso, pero habló con ella y trató de “darle la vuelta” a la penosa situación.

“No pasó a mayores, pero sí llegarle a afectar a mi hija mentalmente y María estaba muy chiquita”, finalizó.



Parte de su carrera

Laura Flores ha tenido una carrera intachable y ha sabido demostrar que es una actriz completa y que tiene talento para la actuación, el canto y la conducción, por lo que se ha mantenido vigente entre el público mexicano que la quiere y la respeta.

Ha realizado más de 35 telenovelas, trece obras de teatro, cinco películas, ha conducido cinco programas de televisión y ha grabado 18 discos en su faceta como cantante.

Actualmente es conductora del programa “Las 5 Mejores”, del canal Tlnovelas y próximamente está por lanzar el disco 19 en su carrera, el cual los expertos le auguran un gran éxito.

Testimonio a partir del minuto 25:58