Laura Flores comparte cómo se ven los supermercados en Estados Unidos tras compras de pánico

ESTADOS UNIDOS.- Laura Flores publicó un vídeo en su cuenta de instagram, enseñando cómo quedó un supermercado en Estados Unidos, después de las “compras de pánico” que hubo al registrarse varios casos de coronavirus en dicho país.

“En Estados Unidos no hay papel higiénico, o sea no entiendo, no sé que tiene que ver realmente la necesidad de la higiene y de ser limpios con el coronavirus, pero no entiendo lo del papel higiénico”, afirmó.

La actriz, comentó que en días anteriores ella tenía que comprar papel higiénico porque no tenía en su casa, pero que tuvo que visitar varias tiendas porque no había.

Incluso, la también cantante buscó en tiendas en línea para encontrar dicho producto y tampoco había en existencia.

De igual manera, la artista recomendó a sus seguidores tener buena higiene y cuidarse para no infectarse con el COVID-19.