Laura Flores asegura que ha sido víctima de racismo a pesar de “ser güera de ojo azul”

Laura Flores reveló que, a pesar de su color de piel, no se ha escapado del racismo que se vive en Estados Unidos debido a su origen latino.

Consternada por las recientes denuncias de racismo que existen en el país donde radica actualmente, Flores aseguró que este tema no es algo reciente. “Yo creo que en este país desgraciadamente hay mucho racismo… yo he sido víctima de racismo”, manifestó.

Al ser cuestionada sobre el motivo que la llevó a sufrir este tipo de discriminación, la actriz contó: “mucho ojo azul, muy güerita, lo que quieras, pero a la hora que saben que eres mexicana, en algún lugar, no en toda la vida, pero en algún lugar, una vez hace algunos ayeres fui a comprar una casa que me gustaba mucho y la dueña descaradamente me dijo que no se la quería vender a una mexicana, literal… y eso fue hace más de 10 años”.

De esta forma, la también cantante aseguró que más allá del color de piel, el origen de las personas también puede ser un motivo que los lleve a sufrir agresiones físicas o verbales en Estados Unidos.