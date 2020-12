Laura Elena Villa, esposa de Armando Manzanero, habla sobre lo difícil que es verlo hospitalizado

MÉXICO.- Don Armando Manzanero ya tiene varios días hospitalizado, pero hoy se anunció que fue hospitalizado y entubado, esto para lograr bajar su presión arterial y calmar los estados de ánimo del cantautor yucateco. Su esposa Laura Elena Villa otorgó una entrevista telefónica para explicar cuál fue la causa que llevó a tomar esta difícil decisión.

La esposa de Manzanero dijo que la familia se encuentra muy agradecida con el cariño del pueblo mexicano, que han hecho sentir a su pareja el amor de su público. Por este motivo decidió platicar con los comentaristas de Televisión Azteca para explicar el estado actual del maestro. "Los médicos nos han reportado que a Armando le están funcionando muy bien sus pulmones, se han ido superando todos los problemas médicos que han tenido", expresó.

Laura Elena explica durante la platica que desafortunadamente para la familia, una de las posibles causas de la baja oxigenación del maestro, fue a causa de el uso celular con el que llamaba a su esposa a todas horas, quitando la mascarilla y agitándose para conversar. "Desafortunadamente para nosotros, porque él tenia un teléfono a mano, pero esto le hacía quitarse la mascarilla, emocionarse de alguna forma. A quién lo conoce no le gusta estar hospitalizado, es más, ni salir a comprar medicamento a una farmacia". Explicó la esposa.

Fue por esto que se tomó la decisión de entubar a Manzanero, para lograr estabilizar su presión arterial y subir su oxigenación. "El doctor me llamó a mí para pedir la autorización, después de hablar con Armando, y yo quiero lo mejor para él, si eso lo hará sentir mejor y estar más tranquilo, adelante", afirmó.

Al cuestionarle sobre la posible fecha de salida de Armando Manzanero del hospital y saber si podría pasar las fiestas en su hogar, su esposa explicó que de manera lamentable aún no saben cuándo será esto. "El doctor no ha dado porcentaje de días, por que esta enfermedad nos ha enseñado que no tiene un patron de comportamiento, puede complicarse y cambiar siempre, así que no sabemos cuándo saldrá". expresó Villa.

Estamos acostumbrados a pensar que si alguien está entubado, es por qué su estado de salud se deterioró, pero explica Laura Elena Villa que no solo es por caso de emergencia, sino también de forma preventiva, como es el caso del maestro. "No la entubación se hace cuando la respiración presenta mayor problema, causado por la desesperación y emoción que él presentaba. Le quitamos el celular, le cambiamos el chip, para que no hablara y se agotara, pero eso lo mantenía tranquilo a él, pero le quitaba oxigenación.

La esposa del intérprete explicó que a decir de los médicos, solo de esta manera lograrían tener al maestro Manzanero tranquilo, por lo que apoyó la decisión. "El médico respondió que checando la presión arterial, ha entrado en un estado de calma y su oxigenación ha mejorado de manera considerable", afirmó, a lo que añadió, "Armando tiene diabetes desde hace cuarenta años, hoy en el informe me dijeron que el azúcar no tiene problemas, esta manejándolo bien". Armando Manzanero fue intubado por decisión propia para tratarlo de Covid-19, ¡su esposa, Laura Elena Villa nos da detalles en exclusiva! #Ventaneando ��



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. �� https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/I4AkDKcBV1 — Ventaneando (@VentaneandoUno) December 23, 2020

La angustia de un ser querido enfermo

Laura Elena Villa explica que es claro que la familia también se ve afectada con la enfermedad y que es imposible no sentir angustia ante el cuadro clínico de su esposo, a pesar de los informes médicos que dicen que todo esta mejorando. "Sí claro, siempre hay susto, por qué a la gente que uno ama, no quiere que la pase mal. Desde el momento que entró a un hospital es difícil para uno", expresó.

"Por su puesto que sí, he pasado he pasado días difíciles. Si he tenido días en los que no pierdo la esperanza, pero sí son de mucha angustia. Sobre todo por que el informe médico son solo por día, 10 minutos al día, y puede pasar otro día completo sin saber qué pasará con él", explicó.

Sobre lo último que le pidió el maestro en su más reciente llamada, Lara Elena explica que Armando Manzanero es una persona que siempre esta pensando en los demás, antes que en él mismo, por lo que le resulta simpática y admirable la última petición del cantautor. "Ponte muy bonita, vete a ver a tu madre, pásala en tu cuarto, no te quiero ver aquí. Perdóname por las riñas de la sal. Es un señor que está pensando en todo momento, la última llamada fue para decirme que no deje a su gente, que este pendiente que reciban su aguinaldo".

Ayer 22 de diciembre fue entubado Armando Manzanero, bajo su propio consentimiento, para de este modo mejorar su salud y lograr un cuerpo con mayor descanso.