Laura Bozzo se niega a hablar de Irina Baeva y explota contra reportero

Ciudad de México.- Laura Bozzo sigue en medio de la polémica luego de negarse a brindar declaraciones de Irina Baeva y explotar contra un reportero durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación.

Mientras diversos periodistas trataban de obtener alguna de sus declaraciones, la peruana manifestó: “Sí sigue ese programa ahí yo no voy a dar declaraciones… o sacan esa cámara, yo a esa gente a la que estoy demandando no le voy a dar entrevistas… a mi nadie me puede obligar a dar declaraciones a una cámara… sí hay un programa de televisión que se han ensañado conmigo, yo no tengo por qué darles una respuesta”.

No obstante, Bozzo aseguró tener respeto por la labor periodística y sus seguidores, y no perdió la oportunidad de enviar una indirecta a los artistas que se niegan a hablar de su vida privada ante los medios de comunicación.

“Si somos artistas tenemos que entender que nos debemos al público, entonces no podemos decir ‘¡ay!, ¡cómo pueden decir algo de mí!’, no te dediques a ser artista, mejor quédate en tu casa y ten tu vida privada, pero quien se mete… por qué creen que yo paro acá (con ustedes), porque yo le debo al público esto donde estoy sentada, entonces yo no voy a ponerme en la pose, no, si yo me meto a esto me meto con las consecuencias… esos artistas que dicen ‘¡ay sí!, pero con mi vida privada no’, lo siento, o eres o no eres”.

Finalmente, al ser cuestionada por el incidente que sostuvo Irina Baeva con un paparazzi en Estados Unidos, “La verdad no lo vi, y como declaré hace un buen tiempo, Laura Bozzo se caracterizó por defender a las mujeres, Laura Bozzo se caracterizó por atacar a los desgraciados y ya no habla de artistas, los artistas sinceramente no es lo que a mí me interesa”, remató.