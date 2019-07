Laura Bozzo quiso “cortarle el pájaro” a Cristian Zuárez por infiel

LIMA, Perú.-La polémica conductora Laura Bozzo confirmó que cuando se enteró de que su ex esposo, Cristian Zuárez, le fue infiel tomó un cuchillo con toda la intensión de “cortarle el pájaro”.

“Sí, sí, sí y sí, y lo volvería a hacer”, dijo Bozzo en el programa peruano El Valor de la Verdad, donde a cambio de revelar ciertas intimidades, corroboradas mediante polígrafo, los concursantes se llevan determinada cantidad de dinero.

Yo no sabía absolutamente nada, entonces en ese momento él empezó a decir que no, que eso no era verdad, que todo había sido un invento de sus hermanos, en fin, me inventó todo eso y yo me fui a la cocina, sentía la rabia y la impotencia y lo que quería era asustarlo”, declaró la mujer.