Laura Bozzo muerde el anzuelo y es obligada a responder demanda

CIUDAD DE MÉXICO.- Los días que vienen para Laura Bozzo no tienen buena pinta. La conductora peruana deberá enfrentar a la justicia debido a la demanda fijada en su contra por Gabriel Soto y su novia, Irina Baeva, luego de que la también abogada se expresara de manera despectiva de ambos en un programa de televisión transmitido por la cadena Univisión.

Aunque el proceso judicial se detuvo debido a la pandemia, el abogado Gustavo Herrera, quien lleva este caso, explicó que ya se dio la resolución que obliga a Laura Bozzo a presentarse ante el juzgado para responderle a Gabriel Soto e Irina Baeva por sus comentarios.

"La libertad de expresión tiene límites"

Sobre el caso que enfrenta la comentarista de televisión peruana, el abogado Gustavo Herrera explicó: “Los tribunales cerraron en noviembre por la pandemia, y apenas recién se acaban de abrir. Como se filtró en los medios que teníamos la orden del uso de la fuerza pública y rompimiento de cerradura, a mí se me hacía extraño que el equipo de abogados de la señora no tuviera la experiencia y conocimiento para detener este procedimiento".

"Finalmente, el 23 de febrero presentaron un escrito firmado por Laura Cecilia Bozzo. Ahí, ella comparece y dice que se ha dictado un auto que ordena el uso de la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras para acceder a un domicilio que resulta no es el ella", afirmó el abogado.

¿Qué más refiere ella en este escrito?

El abogado Herrera señaló que lo que se requiere es una dirección de domicilio para recibir notificaciones, pero la que la comentarista da, es la de sus abogados. "Uno de ellos es Octavio Martínez, aunque tengo conocimiento de que ahí también está involucrado el hijo del senador Pedro Arce, pero no quiere que nos demos cuenta, por lo que Octavio aparenta ser la cabeza", afirmó.

En el escrito dice que Bozzo debe ser emplazada y notificada. Por ello, se puede decir que "mordieron el anzuelo", que era lo que Herrera esperaba, por que ella en el mes de octubre inició a jugar con los medios de comunicación, a retar y a decir que iba a contra demandar.

“No sé, si nosotros no hemos cometido una conducta ilícita como ella. Pero a pesar de jactarse de decir que es abogada, que no ha incurrido en ninguna conducta ilícita, civil ni penal, que está haciendo uso de la libertad de expresión, que tampoco es absoluta, tiene límites, que señalan el artículo Sexto y Séptimo constitucional: tú no puedes afectar derechos de terceros", aseguró el abogado.