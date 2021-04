Laura Bozzo envía mensaje a Alejandra Guzmán y dice estar dispuesta a apoyar legalmente a Frida Sofía

Ciudad de México.-Laura Bozzo se manifestó en relación a la controversia que vive la familia Guzmán Pinal, y reveló que a pesar de que en un principio apoyaba a Alejandra Guzmán, su postura cambió al conocer diversas situaciones que ha pasado Frida Sofía.

En entrevista para el programa Hoy, la peruana contó que su hija es muy amiga de Frida, por lo que fue ella quien le dio detalles de lo mal que la ha pasado la hija de la cantante.

“Ella quiere muchísimo a Frida Sofía, ellas se conocieron en Miami en algún momento, le tiene mucho cariño, y me dice ‘mamá, tú no sabes lo que ella ha vivido, por favor, calladita te ves más bonita, porque ella ha sufrido, ¡de terror! lo que ha pasado’. Porque mi hija si le cree a Frida Sofía, le cree todo, le cree y piensa que es una persona que ha sufrido mucho”, explicó Laura.

Posteriormente, Laura Bozzo se dijo dispuesta a brindarle su respaldo a la joven de 29 años. “Si hay acciones legales y todo eso, aquí estoy yo para defenderte Frida, no te preocupes, aquí tienes a alguien que te puede defender”.

De la misma manera, la conductora no pudo evitar hacer fuertes declaraciones en contra de La Guzmán, luego de que la rockera contara que Frida la golpeó.

“No sé cómo lo permitiste mi amor, porque a mí una hija mía me golpea y de verdad que definitivamente no sé lo que le hubiera hecho, eso si no lo hubiera permitido, el respeto es el respeto”.

Para finalizar, Bozzo le envió un contundente mensaje a la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal. “Uno cosecha lo que siembra Alejandra, con todo mi cariño y mi amor te lo digo, uno cosecha lo que siembra”, concluyó.