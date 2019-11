Laura Bozzo criticada salvajemente por foto de perfil en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO.-La polémica conductora Laura Bozzo fue severamente criticada en redes sociales luego de cambiar su foto de perfil en su cuenta de Twitter.

El usuario @PepitaPaquita le dijo a la peruana: “Ay, Laura, esa posturas de boca no son necesarias, ya estás demasiado mayor para andar habiéndote la sensualidad... digo digo (sic)”.

A lo que ella le respondió: “Ese es el problema que tienen algunas mujeres, el complejo de la edad y de verdad a mi me vale me siento bien me amo a mi misma y la edad está en el espíritu (sic)”.

También agregó a otro tuitero que le dijo que tenía “harto Photoshop”: “Buena iluminación, un maquillaje de locos, un gran fotografo y obvio como en todas las fotos para revistas se usa el Photoshop pero me ayudaron los tratamientos de plasma y los hilos rusos que tensan la piel lo más importante me siento bien y eso trasmito (sic)”.

Por otro lado @silviabsuarez le escribió: “¿Después de cuántas cirugías? Así parezca una reina, su interior es tan feo que "aunque la mona se vista de seda..." (sic)”.

Entretanto, @sotomayorsteban indicó: “No sabía que se podían aplicar todos los filtros de todas las apps simultáneamente. (Sic)”.

Recientemente la también conocida como “Señorita Laura” dijo que cuando era pequeña, en la primaria, sufrió mucho de acoso escolar.

“Sufrí mucho de bullying en la primaria. Me tapaba la cara y decía: Dios si existes hazme el milagro de cambiarme la cara”, según reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambio mi destino.

Aquí otros mensajes:

Cuantos filtros utilizo jajajaja — Luis Manuel (@lmr183) November 22, 2019