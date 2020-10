Laura Bozzo asegura que no le pagará ni un peso a Gabriel Soto e Irina Baeva

TIJUANA, B.C.- Laura Bozzo rompió el silencio y salió a defenderse luego de darse a conocer que Gabriel Soto e Irina Baeva la demandaron por la vía civil, hecho que además de llevar a la peruana a la cárcel, haría que le diera a la pareja una gran compensación económica.

Descartando cualquier situación complicada en su caso, Bozzo explicó: “mis abogados se rieron mucho porque aquí no existe difamación, acá fue una opinión que yo di en un canal de televisión, en un programa de Univisión que me pagan por dar Laura Opina, y yo opiné ahí, punto, yo no he hecho daño. Entonces yo sería multimillonaria, si voy a hacer daño moral a todos los que hablan de mí, en este momento tendría mil millones de dólares”.

De la misma manera, la conductora dejó en claro que ella no tiene intenciones de entablar un proceso legal contra los actores. “El tema de la contrademanda es tema de Cristian Suárez, no en el caso de Gabriel e Irina Baeva, es no es contra demanda, no hay ahí nada”.

Finalmente, no dudó en enviar un fuerte mensaje en contra de Gabriel e Irina. “Con pruebas demuestro las cosas, y así como he podido comprobar en el caso de Cristian Zuárez, y con pruebas contundentes, toda la falsedad contra mí, y así también en el caso de los señores Soto y su esposa, les demostraré que yo nunca he tenido ninguna mala intención ni nada por el estilo, yo di mi opinión, y creo que las opiniones se respetan”.