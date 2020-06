Laura Bozzo asegura que entrevista con Karla Panini y Américo Garza aún está en pláticas

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado martes se dio a conocer que el nuevo programa de Laura Bozzo iba a comenzar transmisiones con nada más ni nada menos que Karla Panini y Américo Garza. Ahora la conductora ofreció una entrevista donde habló de ello y ofreció unos cuantos detalles de su nuevo show.

Bozzo lamenta la situación en la que se encuentran la familia de Garza/Luna y es precisamente por ello que desea hacer una intervención, no como periodista sino como abogada, para cerrar heridas y darle el descanso que ella cree que merece Karla Luna.

‘’Mi única intervención, en este caso va hacer para buscar lograr y conseguir una reconciliación para cicatrizar heridas y para que todos estos niños se críen en santa paz, eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que yo quiero lograr y quiero pedir estense de juegos por parte de redes sociales y por parte de la familia Luna, a quien también he llamado para entrevistar, que me permita lograr una cuerdo de paz para que esas niñas puedan ver a sus abuelos y hermanos’’, afirmó.

Laura asegura que no será un programa en el que se les vaya a juzgar, sino que más bien su interés floreció debido a la empatía que este le hizo sentir. Tampoco le interesaba una exclusiva, aseguró que sólo quiere acabar con el show mediático.

Por otra parte, cabe señalar que la entrevista a Panini y Garza no se verá en la primera emisión, ya que dicho encuentro aún está en negociación, igual que la invitación a la familia Luna.

‘’Sí, aceptó la invitación y aceptó hacerla a mi manera, nosotros vamos a hablar a mi manera, nada de que no puede hablar no, no, ella va hablar a mi manera y va a contar la verdadera historia, ¿qué fue lo que pasó? lo sabrán en su momento, todavía no he hecho la entrevista’’, comentó.

El programa aún no cuenta con fecha establecida pero Laura comentó que podría ser entre el 22 y 29 de junio.