Laura Bozzo, ¡Lanza! fuerte crítica sobre Aracely Arámbula, llamándola ‘Mala madre’

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo reaccionó ante las declaraciones de la actriz Aracely Arámbula, llamando 'Rey cucaracho' a Luis Miguel , esto durante una presentación del conferencista internacional Jorge Lozano en CDMX.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ante la viralización del video donde 'La chule' expresa su opinión al ser cuestionada sobre el tema 'las relaciones y los malos hombres' . Por lo que, la protagonista de 'La Doña' aprovechó el momento para hacer el siguiente comentario 'Mamacitas, si yo salí del Rey Cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho'… Estado civil: Ingobernable' provocando las risas ante las personas que asistieron al recinto.

El rey cucaracho

Jorge Lozano especialista en relaciones humanas se presentó en la CDMX con la conferencia "Estado Civil, ingobernable"entre las invitadas estuvo Araceli Arambula a la cual cuestionó ¿De un mal amor se puede uno salir ingobernable, si o no?. Aquí la respuesta �� pic.twitter.com/EcRROnnjKL— Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 15, 2023

Al ser cuestionada ante la prensa, Laura menciona lo siguiente: ‘Debería seguir los pasos de Adamari López, con la relación que lleva con el padre de sus hijos, los hijos no deberían estar envueltos en este tipo de guerras, yo no voy a negar que Luis Miguel es un mal padre en el sentido que no ha tenido contacto con sus hijos, pero de ahí a hacer público ya insultar y hacer este tipo de cosas, no creo que sea de una madre, yo me hubiera quedado callada, yo no hubiera dicho nada y punto’ expresó la conductora, mostrando su descontento.