Laura Benanti celebra las voces de la Generación Z

NUEVA YORK.- Cuando la pandemia de coronavirus cerró las escuelas secundarias, la estrella de Broadway y la televisión Laura Benanti supieron que también significaba que la mayoría de los musicales de primavera de las escuelas secundarias serían eliminados.

Entonces Benanti pidió a los jóvenes cabizbajos de todo el país que se grabaran interpretando sus canciones, las publicaran en las redes sociales y la etiquetaran. Las etapas podrían estar en silencio, pero ella quería escucharlas.

La respuesta la asombró: 15.000 presentaciones.

“Realmente pensé que el tipo de llamado a la acción inicial sería bastante pequeño. Nunca imaginé que se convertiría en lo que hizo ”, dice Benanti, ganadora del premio Tony y estrella de programas como“ Nashville ”,“ Supergirl ”y“ Younger ”.

Home School es un proyecto lanzado por la estrella de Broadway y la televisión Laura Benanti.

El esfuerzo, denominado Sunshine Songs, ha llevado a un nuevo especial conmovedor en HBO Max dirigido por Benanti llamado "Homeschool Musical: Class of 2020", que se filmó de forma remota y ofrece una ventana a la Generación Z.

El documental de una hora sigue a siete personas mayores y cómo han navegado por lo que deberían haber sido los mejores meses de sus vidas. Varios se lanzaron al activismo social, uno experimentó la falta de vivienda y uno se dio cuenta de que era transgénero.

“Si bien algunos de estos niños lidiaron con un momento tan difícil en 2020, así como con desafíos personales antes, fue realmente inspirador ver su perspectiva sobre todo”, dijo Jennifer O'Connell, vicepresidenta ejecutiva de HBO Max.

“Aunque a veces reconocieron lo difícil que ha sido, todos compartieron un optimismo por el futuro y optaron por no vivir en lo negativo. La audiencia podrá verlos recuperar su 2020 con esta experiencia ”.

Los siete, de 17 o 18 años, provienen de todo el país: Indiana, Georgia, Mississippi, Nueva Jersey, Ohio y dos de Texas. Cada uno cuenta su historia y canta una canción que comparte su experiencia.

Un adolescente de West Orange, Nueva Jersey, canta el apocalíptico de REM "It's the End of the World as We Know it (And I Feel Fine)" y uno de Douglasville, Georgia, canta Gloria Gaynor "I Will Survive" con bailarines enmascarados armados. con pistolas de burbujas.

Otros cantan "Pray" de Sam Smith, "My Future" de Billie Eilish, "Dog Days Are Over" de Florence + The Machine, "Lift Every Voice and Sing / I Can't Breathe" de HER y "Somewhere" de la musical "West Side Story". Al final, se unen para una interpretación de "Waving Through the Window" de "Dear Evan Hanson".

“Realmente queríamos una muestra representativa de Estados Unidos y no solo la típica princesa blanca bonita que asocias con el teatro musical”, dice Benanti. "Y yo me incluyo en eso".

Benanti y los productores encontraron los siete comenzando con las miles de presentaciones y reduciendo la lista a solo estudiantes de último año de secundaria, alrededor de 1,500. Redujeron la lista a unos 20 candidatos y luego la redujeron a siete.

“Esa fue la peor parte”, dice Benanti, quien se comunicó personalmente con los que no pasaron el corte. Como actriz, ella ha estado en su lugar y trató de comunicar que los adolescentes no elegidos no habían hecho nada malo.

“Hay gente actuando en el metro y yo digo, '¿Qué? ¿Por qué estás en el metro y yo puedo estar en Broadway? ′ Para mí, eso es simplemente estar en el lugar correcto en el momento correcto. Eso es suerte porque hay tanta gente talentosa en este mundo, es asombroso ”.

Los creadores originalmente consideraron convertirlo en un programa con guión, pero pasaron a ser un documental después de la muerte de George Floyd. "Todos estuvimos de acuerdo colectivamente en que es mejor dejar que estos niños cuenten su propia historia en lugar de poner palabras en la boca", dice Benanti.

El especial destaca las voces de una generación que a menudo es despreciada. Pero a los espectadores se les recuerda que estos jóvenes, nacidos alrededor del 11 de septiembre y que nunca conocieron un mundo sin teléfonos inteligentes, han soportado tiroteos escolares, degradación ambiental y ahora COVID-19.

“Esta es la generación que se identifica a sí misma como ansiosa más que cualquier generación anterior. Sus niveles de ansiedad están por las nubes ”, dice Benanti, que está filmando un reinicio de“ Gossip Girl ”para HBO Max y“ Younger ”para TV Land.