Las supuestas razones de por qué está vetada Danna Paola de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola no deja de tener éxito en su carrera artística y es que recientemente fue reconocida por su participación en los Premios Juventud donde hizo tríbuto a Selna Quintanilla, pero lo que llamó la atención fue Televisa decidiera borrar la participación de la cantante.

La también actriz mexicana empezó trabajando para esta televisora cuando estaba muy chica, sin embargo gracias a su talento ha sabido abrirse camino internacionalmente, como su participación en la serie española Elite de Netflix, en la que pudo obterner uno de los personajes principales la conocida "Lu".

Ante lo que hizo Televisa, la cantante se hizo tendencia en Twitter, es por eso que empezaron a surgir rumores sobre la razón de por qué fue vetada, a lo que la conductora mexicana Flor Rubio comentó que la joven recientemente había rechazado un papel en la televisora.

Y es que según la conductora Danna Paola no ha rechazado los papeles por soberbia, si no que simplemente no han coincidido con sus planes o con la agenda que suele tener.

Flor Rubio agregó que recientemente la intérprete de "Sodio" no quiso aceptar una participación en la telenovela La Malquerida de José Alberto Castro además se dice

que también se le ofreció una invitación para la bioserie de Gloria Trevi que está preparando Carla Estrada, lo que quizá tuvo que ver para que la televisora eliminará la participación de la cantante.

Pero también hay otras versiones que se dicen como la de que Telvisa no ha perdonado que Danna Paola haya formado parte de los jueces de La Academia reality de Tv Azteca algo que causó polémica en su momento.

Sin embargo Danna Paola no se ha detenido, siempre ha participado en distintos proyectos de diferentes televisoras, como Telemundo, donde estuvo con un personaje para la reconocida telenovela La Doña, en donde particióo a lado de Araceli Arámbula.

La cantante sigue cosechando éxitos recientemente su colaboración con Sebastián Yatra, se ha desatodo incluso un rumo de que pudiera mantener una relación con el cantante colombiano, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado esto.







Cin información de Quién