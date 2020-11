Las sonorenses que acusaron a Eleazar Gómez de agresión

CIUDAD DE MÉXICO.- Eleazar Gómez está en el ojo del huracán luego de ser detenido por la policía luego de que agrediera e intentara estrangular a su novia Stephanie Valenzuela.

Aunque esta vez el famoso enfrenta la justicia por sus actos de violencia contra la mujer, éste tiene un historial de acusaciones y señalamientos por parte de ex parejas que han asegurado que es un hombre violento y machista.

La primera mujer que alzó la voz contra los abusos de Eleazar fue, de hecho, una modelo sonorense: Vanessa López, quien fuera Nuestra Belleza Sonora 2013.

Ella sostuvo una relación de 10 meses con el actor, pero fue hasta 2017 que reveló los motivos por los cuales terminó con él.

A través del programa “Hoy”, la ex reina de belleza sonorense confesó que fue víctima de agresión y violencia por parte del actor durante su romance, algo que no había revelado en su momento por amenazas e intimidaciones telefónicas por parte del famoso.

“No había querido decir nada porque no sabía qué consecuencias me podía traer y además he recibido amenazas por parte de él y bueno también sirve que toda la gente sabe que si algo me pasa es responsabilidad de él. Porque la violencia contra la mujer es algo que no se puede callar y algo que no es justo y sí fue una relación con mucha violencia física (y) agresión verbal", dijo Vanessa en aquel entonces.

Los problemas habrían comenzado en los últimos meses de la relación, tan así que en una ocasión tuvo que intervenir la policía.

"Una vez peleamos en una cafetería y llegó la policía, y obviamente teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer a él no le importaban, si él estaba enojado lo demostraba”, continuó.

"Cuando empezaron los problemas creo fue a partir de los dos últimos meses, y yo decidí poner un alto cuando vi que las cosas se pusieron muy feas y cuando su agresión ya era mayor. Yo dije: ‘hasta aquí’”.

Elia Ezrré lo defendió, pero la realidad era otra

Hubo otra sonorense que estuvo con Eleazar Gómez, poco después de que se terminara su relación con Vanessa López. Se trata de Elia Ezrré, quien fuera Nuestra Belleza San Luis Río Colorado en 2015.

Se desconocen los detalles de su relación, pero se sabe que cuando surgieron las acusaciones de Vanessa, lo defendió. Sin embargo, en 2018 Elia también terminó su noviazgo y lo acusó por golpeador y agresión verbal.

Cabe recordar que Eleazar es también conocido por su polémica relación con Danna Paola, con quien tenía una diferencia de 10 años y a quien se le captó agrediéndola en un cine.

Pese a eso, estas famosas lograron superar esos terribles capítulos de su pasado, y lograron salir adelante en sus carreras.